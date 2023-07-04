Диетолог перечислила разжижающие кровь напитки

Некоторые напитки могут помочь разжижить кровь, по словам диетолога Марият Мухиной. Ее слова приводит "Москва 24".

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Эксперт заявила, что ореховое молоко и вода с лимоном или медом обладают таким свойством. Первое, по ее словам, содержит много растительных жирных кислот и витамина E.

Тем временем вода с лимоном, утверждает доктор, богата жирами, которые сами по себе могут увеличить вязкость крови, но кислота лимона помогает разлагать эти жиры. По словам эксперта, вода с медом содержит салицилаты, которые снижают вязкость крови по принципу действия аспирина.