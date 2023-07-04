Эндокринолог назвала противопоказания к снижению веса

— Психические и соматические расстройства могут быть временными, когда у человека постепенно при принятии определенных назначений специалистов все может нормализоваться и не выступать противопоказанием для снижения веса, — рассказала она.

Соблюдение диеты также противопоказано при беременности и кормлении ребенка грудью. В данном случае необходимо настроить рацион для баланса между всеми микроэлементами и нутриентами.

Кроме того, существуют возможные противопоказания, когда нужно взвешивать пользу или вред от того или иного действия для снижения веса. Например, снижать избыточный вес можно и в случае панкреатита, остеопороза или желчнокаменной болезни. Но при этом нужна соответствующая коррекция диеты, пишет РИАМО.