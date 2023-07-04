Эндокринолог назвала противопоказания к снижению веса

Эндокринолог Тананакина назвала противопоказания к снижению веса
Противопоказаниями для снижения веса являются психические и соматические расстройства, беременность, заболевания желудка. Об этом предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Психические и соматические расстройства могут быть временными, когда у человека постепенно при принятии определенных назначений специалистов все может нормализоваться и не выступать противопоказанием для снижения веса, — рассказала она.
Соблюдение диеты также противопоказано при беременности и кормлении ребенка грудью. В данном случае необходимо настроить рацион для баланса между всеми микроэлементами и нутриентами.
Кроме того, существуют возможные противопоказания, когда нужно взвешивать пользу или вред от того или иного действия для снижения веса. Например, снижать избыточный вес можно и в случае панкреатита, остеопороза или желчнокаменной болезни. Но при этом нужна соответствующая коррекция диеты, пишет РИАМО.
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