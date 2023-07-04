Врач рассказал, что нужно есть для борьбы со стрессом

Медицине потребовалось много времени, чтобы признать, что пища оказывает большое влияние и на тело, и на мозг человека. И одно из первых исследований на эту тему было проведено профессором Феличе Джека из Центра питания и настроения в Мельбурне.

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В исследовании профессора Феличе Джека из Центра питания и настроения в Мельбурне участвовали 67 человек. Все они страдали умеренной или тяжёлой депрессией. Некоторые из них в течение 12 недель придерживались средиземноморской диеты, а некоторые ничего не меняли в рационе.

В результате у 32% из тех, кто придерживался средиземноморской диеты (а также стал употреблять меньше сладостей, рафинированных хлопьев, жареной пищи, фастфуда, обработанного мяса, сладких напитков), наступила ремиссия (и они смогли сократить количество лекарств, которые они принимали). В контрольной группе таких было 8%.

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Причём у людей, которые лучше остальных следовали средиземноморской диете, повысилось настроение. И несколько других исследований это потвердили.

Определённые компоненты средиземноморской диеты (жирная рыба и оливковое масло) отличаются противовоспалительным эффектом. Также появляется всё больше доказательств, что депрессия и беспокойство могут быть связаны с воспалением мозга. Также продукты, входящие в состав средиземноморского рациона, способствуют росту «хороших» бактерий в кишечнике, а они уже производят противовоспалительные вещества.

Продукты, которые благотворно сказываются на нашем настроении, называются психобиотиками. Предварительные результаты одного исследования показали, что диета, которая положительно влияет на микробиоту (бактерии в кишечнике), действительно повышает настроение и укрепляет психическое здоровье.