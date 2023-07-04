Сомнолог: совы подвержены рискам развития тревожных расстройств

Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог, объяснил, почему опасно быть совой.

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По словам специалиста, не бывает чистых сов и жаворонков. Чаще всего встречаются смешанные типы, также на хронотип влияют ситуативные факторы.

Люди, которые относятся к совам, подвержены повышенным рискам развития тревожных расстройств и депрессий. Более того, у этих людей могут появиться сердечно-сосудистые проблемы и кардионеврозы.

Позднее засыпание может вызывать проблемы с обменом веществ, такие как синдром ночного переедания и набор веса.

Уточняется, что сову можно определить по следующим признакам: им требуется время (полчаса-час) утром, чтобы проснуться, они часто пьют кофеин, а вечером могут прибегать к алкоголю, чтобы уснуть.