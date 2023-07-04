Психиатр посоветовал медитировать, чтобы уменьшить стресс

Психиатр Бобби посоветовал медитировать, чтобы уменьшить стресс
Медитация помогает снять стресс и улучшить ментальное здоровье. Это выяснил клинический психолог и психиатр клиники Мейо Джоэль Бобби.
«Практика осознанности облегчает многие физические и психические проблемы, включая аддитивное поведение, гнев, выгорание, депрессию, бессонницу, боль, повышенное артериальное давление и симптомы посттравматического стрессового расстройства», — подмечает психолог.
Его слова приводит издание «Ридус». По словам специалиста, медитация развивает когнитивную гибкость, помогает с управлением эмоциями, улучшает память и внимание, помогает расслабиться, повышает самооценку и даже может укрепить иммунитет.
Практиковать медитацию можно разными способами: