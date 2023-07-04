Дезодоранты не спасают: что делать, если сильно потеете летом

В рекламе все просто: пару пшиков дезодоранта утром и свежесть на весь день обеспечена. Но в реальной жизни все обстоит иначе: иногда в жару антиперспиранты не спасают. Если вы сильно потеете в солнечную погоду, пора взять на вооружение простые, но действенные лайфхаки.

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Кружка воды после пробуждения

Начиная утро с чашки чая или кофе, вы усиливаете потоотделение, поэтому перед работой лучше выпить стакан воды с лимоном. Она нормализует баланс влаги и предотвратит излишнее потоотделение.

Откажитесь от пряностей

Специи, острая пища, пряности заставляют желудок работать активнее, ускоряют сердечный ритм и приток к крови к органам. Вместе с этим потоотделение тоже усиливается, поэтому, если день предстоит жарким, откажитесь от приправ. Выбирайте более нежную и нейтральную пищу.

Высыпайтесь

Как ни странно, сильное потоотделение и недостаток сна связаны напрямую. Если вы отдыхали слишком мало, в течение дня вас будет бросать в жар. Поэтому старайтесь ложиться спать немного раньше и больше отдыхать в летние дни.

Выбирайте материалы

Одежда непосредственно влияет на количество пота, поэтому так важно летом носить вещи из легких натуральных тканей. Лен, хлопок, шелк позволяют коже дышать и нормализовать температуру тела, а значит, и пота будет меньше. Наверно, вы замечали, что в синтетических тканях можно бытро вспотеть даже в прохладную погоду.

Еще один лайфхак, связанный с одеждой: выбирайте просторные вещи, отказавшись от узких футболок и платьев. Чем свободнее будет циркулировать воздух, тем меньше риск обнаружить влажные пятна подмышками.

Попробуйте вкладыши для подмышек

Они совершенно незаметны под одеждой, но отлично впитывают пот и избавят от неловких ситуаций.

Принимайте контрастный душ