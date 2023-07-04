Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, чем может быть опасно употребление ранних арбузов. Об этом медик заявила в беседе с "Радио 1".

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По словам диетолога, сезонные арбузы начинают созревать позже. Те, которые продаются на прилавках сейчас, опасны из-за высокого содержания в них нитратов. Их употребление может быть чревато отравлением. Особенно такой продукт опасен для детей.

Проверить арбуз можно, оценив его вес и размер. Так, если он большой, но при этом легкий, скорее всего, в нем мало воды, но много нитратов, благодаря которым он созрел.