4 возможных признака, что у вас ослаблен иммунитет

Снижение иммунитета чаще всего происходит на фоне затяжных болезней или же в межсезонье, но и в летний период вы можете столкнуться с этой проблемой. При этом важно вовремя понять, что ваш иммунитет нуждается в поддержке, именно поэтому мы собрали топ сигналов, когда ваш организм «кричит» о помощи.

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Неприятные ощущения в конечностях

Если покалывание или даже онемение в руках происходит постоянно, вам стоит назначить встречу своему терапевту. Очень часто речь идет о сбоях в иммунитета, когда происходит повреждение сосудов. Только специалист сможет грамотно назначить терапию в этом случае. Слушать друзей, которые «пропили витамины и все в порядке», точно не стоит, если вы действительно хотите поправить здоровье и не сделать себе хуже.

Головная боль

Наверное, каждый житель большого города в той или иной степени периодически страдает от головных болей, причем большинство считает это уже нормой. Эксперты уверены, что мигрени на постоянной основе могут быть признаком сниженного иммунитета и восстановление будет куда проще, если вы обратитесь к врачу вовремя, пройдя необходимый чекап.

Повышенная температура

Как ни странно, проведенные медэкспертами опросы показывают, что для огромного числа людей является нормой и повышенная температура. Если градусник показывает 37 и чуть выше, практически никто не бьет тревогу, но если такая температура держится почти неделю и не спешит снижаться, обязательно обратитесь к врачу. Дело может быть как в инфекции, так и в развитии аутоиммунного заболевания. Будьте внимательны к себе.

Сыпь на коже