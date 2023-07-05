Россиянам назвали противопоказания для похудения

Эндокринолог Тананакина: при беременности диета противопоказана. Многие стараются держать себя в форме и периодически садятся на диеты, предполагающие обычно довольно строгие ограничения в питании. Резкие отказы от сладкого, жирного и переход на гречку с салатом редко заканчиваются успехом: в лучшем случае можно не похудеть, в худшем — подорвать здоровье. О противопоказаниях к похудению рассказала врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга, к. м. н. Наталия Тананакина.

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Противопоказания для похудения

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Психические расстройства

Как объяснила Тананакина в беседе с РИАМО, при обострении психических и соматических расстройств сбрасывать вес не стоит, но после нормализации состояния — пожалуйста.

Беременность

Беременным кормящим женщинам, наоборот, нужно питаться сбалансировано, чтобы ребёнок получал все необходимые микроэлементы и нутриенты.

Другие противопоказания

Врач отметила, что в любом случае важно взвесить пользу и вред от снижения веса. Например, при панкреатите, остеопорозе и желчнокаменной болезни диета для снижения веса противопоказана. Но если это необходимо для здоровья человека, то скорректировать питание можно.

Например, при остеопорозе необходимо оставить в рационе низкожировые молочные продукты, чтобы в организм поступал кальций. А ещё нужно есть жирную рыбу для профилактики дефицита витамина D. Последний положительно будет влиять на баланс кальция и фосфора.

При желчнокаменной болезни важно добавить к рациону желчегонные продукты — растительное масло и травяные сборы. Питаться лучше дробно, советует врач.

Так что в любом случае важно ориентироваться на заболевания, которые есть у человека, и уже исходя из этого снижать вес.

Рацион для похудения

Тананакина отметила, что в рационе для снижения веса должны быть сложные углеводы, достаточно белка и поменьше жирных продуктов. Любой сахар лучше свести к минимуму — не больше 10–15 г в сутки.

Также стоит воздержаться от крахмалосодержащих продуктов, поваренной соли, острых закусок и пряностей. Чтобы сделать продукты менее жирными, с мяса, например, можно срезать лишний жир, а с молока — убрать пенку. Ещё в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов.

Рацион для похудения: делаем еду менее калорийной

Ранее диетолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Стеценко напомнила, что даже обычную еду можно сделать менее калорийной. Разницы вы почти не заметите, а процесс похудения пойдёт быстрее.