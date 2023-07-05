Пивной загар: разбираем новый тренд из TikTok с врачом

Врач Серебренникова: пиво вместо солнцезащитного крема опасно для кожи. Сейчас в соцсети TikTok новый тренд — люди обливаются пивом перед походом на пляж и утверждают, будто после хмельного загар ложится лучше. А ещё напиток якобы действует как солнцезащитный крем, защищает кожу от ультрафиолета. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Секрету фирмы», что лучше — пиво или крем.

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Пиво и загар

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Тренд на пивной загар возник в англоязычном сегменте TikTok. Но даже не приходится сомневаться, что «народный» лайфхак быстренько перекочует и в Россию, учитывая любовь россиян к пенному.

В чём суть пивного загара? Человек берёт банку пива и обливает себя с ног до головы. Сторонники этого метода уверяют: получается «лучший загар на свете», и даже не надо тратиться на специальные масла для загара.

Вся теория о быстром и равномерном загаре строится на «чудодейственных» свойствах хмеля. Якобы хмель усиливает выработку меланина — пигмента, который делает кожу темнее. Но врачи и эксперты все как один называют это безумием. Они предупреждают о раке кожи и других опасных заболеваниях.

«Любой лайфхак для ускорения загара на самом деле приносит больше вреда, чем пользы, и приводит к необратимым повреждениям кожи», — подчеркнул дерматолог Стефано Пьетрини.

Защищает ли пиво от солнца

А может ли пиво служить вместо солнцезащитного крема (SPF-крема)? Врач Екатерина Серебренникова считает, что польза хмельного напитка для кожи весьма сомнительна.

«Нельзя использовать пиво вместо солнцезащитного крема. Это опасно. Пиво не содержит фильтров ультрафиолета и не может использоваться как средство защиты. Воздействие солнца на кожу без защиты впоследствии может повысить риски кожных онкологических заболеваний», — объяснила медик.

По её словам, если обливаться спиртным, а потом выходить на солнце, кожа будет быстро стареть, ведь никакой защиты пиво не обеспечивает.

«Алкоголь, который содержится в пиве, может сушить кожу. Возможны аллергические реакции на состав пива. При кожных заболеваниях может увеличиться раздражение на коже», — добавила врач.

Как получить красивый загар кожи

Способы загореть без вреда для здоровья есть, и пивной душ вам не понадобится. Дерматолог, косметолог Анна Лебедева посоветовала придерживаться следующих принципов:

загорайте утром и вечером, обязательно нанося солнцезащитный крем (SPF 15+);

ешьте продукты богатые витаминами железом, цинком, омега-3 и витаминами группы В, а также А, С, D, Е. Но с витамином А не переборщите;

cделайте пилинг всего тела;

посетите косметолога, если используете ботокс;

не пейте спиртное (про обливания спиртным и речи быть не может);

ешьте больше моркови, петрушки, абрикосов и дыни;

используйте средства с кофеином и тирозином — они активизируют процесс загара.