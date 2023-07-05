Пивной загар: разбираем новый тренд из TikTok с врачом
Врач Серебренникова: пиво вместо солнцезащитного крема опасно для кожи. Сейчас в соцсети TikTok новый тренд — люди обливаются пивом перед походом на пляж и утверждают, будто после хмельного загар ложится лучше. А ещё напиток якобы действует как солнцезащитный крем, защищает кожу от ультрафиолета. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Секрету фирмы», что лучше — пиво или крем.
Пиво и загар
Тренд на пивной загар возник в англоязычном сегменте TikTok. Но даже не приходится сомневаться, что «народный» лайфхак быстренько перекочует и в Россию, учитывая любовь россиян к пенному.
В чём суть пивного загара? Человек берёт банку пива и обливает себя с ног до головы. Сторонники этого метода уверяют: получается «лучший загар на свете», и даже не надо тратиться на специальные масла для загара.
Вся теория о быстром и равномерном загаре строится на «чудодейственных» свойствах хмеля. Якобы хмель усиливает выработку меланина — пигмента, который делает кожу темнее. Но врачи и эксперты все как один называют это безумием. Они предупреждают о раке кожи и других опасных заболеваниях.
«Любой лайфхак для ускорения загара на самом деле приносит больше вреда, чем пользы, и приводит к необратимым повреждениям кожи», — подчеркнул дерматолог Стефано Пьетрини.
Защищает ли пиво от солнца
А может ли пиво служить вместо солнцезащитного крема (SPF-крема)? Врач Екатерина Серебренникова считает, что польза хмельного напитка для кожи весьма сомнительна.
«Нельзя использовать пиво вместо солнцезащитного крема. Это опасно. Пиво не содержит фильтров ультрафиолета и не может использоваться как средство защиты. Воздействие солнца на кожу без защиты впоследствии может повысить риски кожных онкологических заболеваний», — объяснила медик.
По её словам, если обливаться спиртным, а потом выходить на солнце, кожа будет быстро стареть, ведь никакой защиты пиво не обеспечивает.
«Алкоголь, который содержится в пиве, может сушить кожу. Возможны аллергические реакции на состав пива. При кожных заболеваниях может увеличиться раздражение на коже», — добавила врач.
Как получить красивый загар кожи
Способы загореть без вреда для здоровья есть, и пивной душ вам не понадобится. Дерматолог, косметолог Анна Лебедева посоветовала придерживаться следующих принципов:
- загорайте утром и вечером, обязательно нанося солнцезащитный крем (SPF 15+);
- ешьте продукты богатые витаминами железом, цинком, омега-3 и витаминами группы В, а также А, С, D, Е. Но с витамином А не переборщите;
- cделайте пилинг всего тела;
- посетите косметолога, если используете ботокс;
- не пейте спиртное (про обливания спиртным и речи быть не может);
- ешьте больше моркови, петрушки, абрикосов и дыни;
- используйте средства с кофеином и тирозином — они активизируют процесс загара.
При этом учтите, что при некоторых заболеваниях загорать нельзя. Даже с банальной простудой под солнцем лучше не лежать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Также врачи советуют не пытаться во что бы то ни стало достичь шоколадного цвета кожи. Иначе придётся несладко.