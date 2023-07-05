Можно ли есть продукты после истечения срока их годности

Реальный срок годности продуктов больше, чем указываемый на упаковке, рассказала диетолог Наталья Круглова. А некоторые продукты, указывает она, можно есть и после определенной лабораторными исследованиями даты.

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Чаще всего производители указывают на упаковке для продуктов меньший срок годности, чем на самом деле, заявила ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова.

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Срок годности — это время, на протяжении которого пища сохраняет вкус, запах, физико-химические характеристики и остается безопасной для человека с точки зрения микробиологии. Разница между определенным при помощи лабораторных исследований сроком годности и указанным на упаковке называется коэффициентом резерва. Для разных продуктов его значения различаются.

Так, для товаров, имеющих срок годности семь дней, коэффициент резерва составляет 1,5. Это значит, что если на упаковке написано, что продукт годен семь дней, то на деле его свойства и безопасность будут сохранятся в течение десяти суток. Для изделий со сроком годности 30 дней коэффициент резерва составляет 1,3, а для товаров со сроком годности более 30 суток — 1,2. Самый большой коэффициент резерва у детского питания — два. Производитель в два раза занижает срок годности, чтобы избежать любых возможных негативных реакций, отмечает Круглова.

Для продления срока годности продукты можно замораживать. По его истечении, рассказывает диетолог, можно использовать продукты, у которых минимизирован доступ кислорода, необходимого большинству микробов для развития.

Дольше всего остаются годными для питания товары, содержащие в большом количестве естественные консерванты. а также «сухие продукты» — крупы, бобовые, макароны. По данным некоторых исследований, отмечает специалист, соль и сахар могут хранится и до 30 лет, а сухое молоко — до 15 лет.

Однако не все способно храниться так долго. Орехи, сушеное мясо, рыба и яичный порошок, мука - Продукты, содержащие растительные жиры и воду — по истечении срока годности становится прогорклыми: жиры в их составе входят в реакцию с кислородом в воздухе.