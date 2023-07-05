Что будет, если каждый день крутить обруч: эксперимент

Этот спортивный инвентарь есть дома у большинства людей, но мало кто регулярно им пользуется. Журналистка Мелани Паукнер провела эксперимент: месяц занималась с обручем каждый день от 20 до 40 минут. Девушка осталась довольна результатами и пришла к выводу, что этот спортивный инвентарь должен быть в каждом доме.

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Упражнение с обручем кажется совсем простым, но это только на первый взгляд. Регулярные тренировки с ним положительно сказываются не только на талии. Во время занятий активизируется позвоночник, мышцы живота и спины подтягиваются. В результате улучшается осанка. Кроме того, это отличная тренировка для сердечно-сосудистой системы.

В первый день эксперимента Мелани смогла крутить обруч всего в течение 10 минут. У неё не получалось само упражнение, но после того, как она научилась, тренировки стали длиннее. После месяца регулярных занятий девушка призналась, что редко ей было так легко включить фитнес в свой распорядок дня.

Это упражнение, конечно, не сможет заменить полноценные тренировки, но стать частью ежедневной рутины — вполне. Тем более во время такой тренировки можно смотреть сериал или слушать подкаст. Журналистка часто так и делала.

В конце месяца девушка призналась: