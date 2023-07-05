5 полезных трав с жиросжигающим эффектом

Многие люди в попытках побороть лишний вес налегают исключительно на овощи и белковую пищу, при этом забывая про зелень.

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А между тем в зелени содержится огромное количество витамином и полезных веществ, которые обладают жиросжигающим эффектом и помогают наладить работу ЖКТ.

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Если вы стремитесь сделать свой рацион более здоровым, сбалансированным и диетическим, непременно добавляйте травы в свое ежедневное меню. Подробнее о зелени, которая должна быть на столе у каждого, кто следит за своим питанием – в материале "Рамблера".

Укроп

Укроп рекомендуется добавлять в рацион для профилактики запоров. Это травянистое растение уменьшает метеоризм и вздутие живота. Здоровый кишечник напрямую связан с быстрым метаболизмом, поэтому так важно добавлять укроп в пищу. Укроп – универсальное растение, которое можно сочетать с совершенно разными блюдами: и с холодными супами, и с салатами, и с мясом.

Петрушка

Немногие знают об этом, но петрушка – незаменимый источник витамина C, который запускает процесс жиросжигания в организме. Вдобавок к этому петрушка обладает мочегонным эффектом, что помогает избавиться от отеков и также способствует процессу похудения.

Базилик

Любимая зелень итальянцев богата танинами – производными дубильной кислоты, которые ускоряют обмен веществ и снижают количество жировых клеток в организме. Базилик можно добавлять в любимые салаты, но еще эффективнее будет сочетание базилика с чаем, ведь чай также богат дубильной кислотой.

Мята

Эта душистая трава настоящее спасение для сладкоежек. Мята отлично снижает аппетит и уменьшает тягу к сладкому. Вдобавок к этому мята стимулирует работу лимфатической системы и позволяет предотвратить появление отеков.

Ромашка

Знакомая каждому ромашка поможет успокоить ЖКТ и справиться со вздутием живота. Ромашка обладает противовоспалительными свойствами, за счет чего стимулирует обменные процессы и ускоряет процесс жиросжигания.

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