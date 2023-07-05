Исследование: 45% россиян уверены в опасности солнечных ванн

Согласно опросу, респонденты дорожат своим здоровьем больше, чем прогулками под открытым солнцем.

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Лето-2023, по прогнозам синоптиков, обещает быть жарким, а июль – особенно засушливым. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали мнения более чем 130 тысяч россиян, любят ли они загорать и как намерены защищаться от солнца.

Больше половины (58%) россиян не любят гулять под солнцем, а 42%, наоборот, радуются жаркому лету.

В качестве аргументов «против солнца» респонденты называют потенциальное ухудшение здоровья (59%), боязнь «сгореть» (21%) или получить солнечный удар (8%). Некоторым (7%) не нравится цвет кожи после загара, у 5% проявляется аллергическая реакция.

Респонденты считают самым опасным летним досугом солнечные ванны (45%). Также вредными назвали работу на открытом воздухе (27%), прогулки без головного убора (13%), длительные походы (8%), купание (5%) и пикники (2%).

На солнце же любят находиться в основном те, кому нравится ощущение тепла (40%). Также респонденты отмечают пользу в виде получения витамина D (28%) и красивого загара (22%). Почти каждый десятый (10%) указал на красоту летней природы под лучами солнца.

Несмотря на плюсы, от воздействия ультрафиолета надо защищаться. 18% стараются избегать прямых солнечных лучей, 17% на улице носят головной убор, 16% – солнцезащитные очки. По 15% респондентов рассказали, что не загорают на пляжах и пьют много воды. 13% пользуются защитными кремами, 6% принимают душ после прогулки под солнцем.

Большинство (79%) отдают предпочтение солнцезащитным очкам с чёрными линзами. 10% выбирают жёлтые, 7% – голубые, 3% – серые, 1% – красные. Среди солнцезащитных кремов лидируют российские бренды (65%), зарубежными пользуются 35% участников опроса.