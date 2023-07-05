Судороги возникают у людей независимо от пола и возраста, однако на их частоту влияют определенные факторы. Какие именно, порталу LIFE рассказала врач-невролог Диана Андреева.

По словам специалиста, судороги бывают двух видов: идиопатические и вторичные. Первые, как правило, не имеют определенной причины и могут возникать у здоровых людей. Это происходит, например, при усталости, недостатке сна, нервном напряжении или стрессе.

В числе других возможных причин обезвоживание, переохлаждение, длительное нахождение в одной позе и менструация, обращает внимание эксперт. Употребление большого количества алкоголя и курение тоже могут спровоцировать появления судорог.

Во втором случае непроизвольное сокращение мышц возникает в при неврологических заболеваниях, патологии сосудов ног, беременности или на фоне приема ряда медикаментов в качестве побочного эффекта.

Если судороги появляются регулярно и вызывают дискомфорт, нужно обратиться к специалисту, резюмировала невролог.