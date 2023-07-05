Терапевт развеял миф о более сильном загаре вблизи водоемов

Ходит миф о силе загара при нахождении около воды, однако он не имеет научного подтверждения. Вода не притягивает ультрафиолетовые лучи и не отражает их в большем объеме, поэтому риск обгорания на солнце при нахождении у воды, во время плавания на надувном матрасе в море или по озеру остается таким же, как и на суше, — добавил Раменский.