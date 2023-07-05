Терапевт развеял миф о более сильном загаре вблизи водоемов
Терапевт Павел Раменский заявил NEWS.ru, что близость к морю, озеру или реке не влияет на силу загара. По его словам, вероятность получить солнечный ожог на суше и во время плавания на надувном матрасе одинакова. Медик объяснил, что вода не притягивает ультрафиолетовые лучи.
Ходит миф о силе загара при нахождении около воды, однако он не имеет научного подтверждения. Вода не притягивает ультрафиолетовые лучи и не отражает их в большем объеме, поэтому риск обгорания на солнце при нахождении у воды, во время плавания на надувном матрасе в море или по озеру остается таким же, как и на суше, — добавил Раменский.
Эксперт также предупредил, что признаками обгорания на солнце являются покраснение кожи, сильная боль, отек, тошнота и головокружение. Он посоветовал нанести на поврежденные участки тела охлаждающий гель или лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол.