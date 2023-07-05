Эксперт посоветовал упражнения с фитнес-резинкой для похудения

Эксперт Александр Приходько посоветовал упражнения с фитнес-резинкой для похудения. Его слова передает «Чемпионат».

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Специалист рекомендовал делать приседания. Исходное положение — стоя, ноги чуть шире плеч, круговая резинка надета на середину бедра, руки перед собой в замке, спина прямая.

«Выполните присед, отводя таз назад. Следите, чтобы колени не выходили за носки. Задержитесь в нижней точке на несколько секунд. Вернитесь в исходное положение», — описал Приходько технику выполнения упражнения.

Также он предложил делать выпады. Исходное положение остается прежним, но резинку следует зафиксировать на уровне чуть выше колена.

«Сделайте широкий шаг вперед и опуститесь вниз так, чтобы колено передней ноги образовало прямой угол. Задняя нога опускается максимально близко к полу, но не касается его. Вернитесь в исходное положение», — рассказал Приходько.

Затем эксперт посоветовал делать «ножницы». Для этого нужно лечь на спину, зафиксировав резинку на лодыжках, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Далее нужно приподнять ноги, не отрывая поясницу от пола, и поочередно поднимать и опускать их, не касаясь пола.

Кроме того, Приходько рекомендовал делать велосипед. Исходное положение — сидя, резинка надета на середину стоп, носок натянут на себя.

«Облокотитесь назад на локти, прямые ноги немного оторвите от пола. Правое колено подтяните к груди, а левую ногу выпрямите, но не кладите на пол. Затем поменяйте ноги и повторите движение», — описал он технику выполнения упражнения.