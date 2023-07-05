Врач рассказала, в каком возрасте женщине следует рожать первого ребенка

Есть возраст, когда фертильность максимально высока: это от 20 до 30 лет. С возрастом риск неудачной беременности увеличивается, примерно после 35 лет. С каждым месяцем после 30 лет снижаются шансы забеременеть. Это происходит из-за снижения запаса яйцеклеток и ухудшения их качества, и, как следствие, большее количество выкидышей у женщин более старшего возраста, — рассказала Левадная.