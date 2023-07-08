Зачем нужно замораживать хлеб: видео
В последнее время все больше людей обращают внимание на свое здоровье и питание. Одним из способов сохранить пользу продуктов является замораживание, хлеб не является исключением.
Одной из ключевых причин, почему замораживание делает хлеб более полезным, является изменение структуры крахмала. В процессе заморозки структура крахмала меняется, что делает его резистентным.
Резистентный крахмал имеет свойство дольше расщепляться в организме. В результате чего уровень сахара в крови поднимается медленнее. Это особенно важно для людей, страдающих от диабета или тех, кто стремится контролировать уровень глюкозы в крови.
Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.
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