В последнее время все больше людей обращают внимание на свое здоровье и питание. Одним из способов сохранить пользу продуктов является замораживание, хлеб не является исключением.

Одной из ключевых причин, почему замораживание делает хлеб более полезным, является изменение структуры крахмала. В процессе заморозки структура крахмала меняется, что делает его резистентным.

Резистентный крахмал имеет свойство дольше расщепляться в организме. В результате чего уровень сахара в крови поднимается медленнее. Это особенно важно для людей, страдающих от диабета или тех, кто стремится контролировать уровень глюкозы в крови.

Об этом рассказал врач Сергей Малоземов.