Акушер назвала причины возникновения замершей беременности

Замершей называют беременность, в ходе которой прекращается развитие плода. О причинах развития такой патологии рассказала научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач высшей квалификационной категории по специальности «акушерство и гинекология» Елена Кручинина.

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По ее словам, на возникновение патологии может повлиять поздний возраст родителей: для мужчин и женщин он составляет 40 и 35 лет соответственно. Кроме того, к замершей беременности приводят и другие факторы: лишняя масса тела, вредные привычки, частое употребление кофе, хронические патологии и инфекционные заболевания.

При этом факторы, приводящие к отклонению, до конца не изучены. Врачи рекомендуют не откладывать рождение детей, а также вести здоровый образ жизни, пишет aif.ru.