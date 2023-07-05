Взрослым запретили есть самый популярный соус

Национальный совет по хот-догам и сосискам США (НСХС США) объявил войну кетчупу и запретил есть его с хот-догами. Об этом сообщает New York Post.

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Хотя кетчуп остается одним из самых популярных соусов для сосисок, хот-догов и гамбургеров, специалисты считают его употребление неприемлемым для взрослых. По их мнению, он подходит только для детей.

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Президент НСХС Эрик Милленталь уже давно настаивает на том, что кетчуп и хот-дог несовместимы. Еще в 2021 году он выразил свой протест в пресс-релизе и заявил, что «согласно этикету НСХС, только дети могут добавлять в хот-доги кетчуп».

При этом Марк Розен, вице-президент отдела маркетинга бренда Sabrett, который является официальным поставщиком хот-догов для стадиона Мэдисон Сквер Гарден, считает что «не нужно стыдиться» любви к кетчупу.

«Мы видим не так много взрослых, которые все еще это делают, но если делают, то это абсолютно нормально», — добавил Розен.

С Милленталем согласны и многие пользователи интернета. В социальной сети TikTok набирает обороты хэштег #HotDogNoKetchup, который набрал уже больше ста тысяч просмотров. Тиктокеры публикуют ролики, в которых рассказывают, что не добавляют кетчуп в свой хот-дог.

«Я ем свой хот-дог без кетчупа, потому что я не идиот», — сказал в своем видео инфлюэнсер, известный под ником Uncle Gabe, у которого больше миллиона подписчиков.

Другие блогеры подчеркивают отсутствие пользы в кетчупе, который, по их мнению, состоит из «жидкого сахара и химикатов». Третье заявляют, что кетчуп годится лишь для того, чтобы маскировать вкус некачественного продукта.

Однако абсолютное большинство американцев отказываются принимать позицию о недопустимости кетчупа для взрослых. Опрос НСХС показал, что в 2021 году 61 процент американцев использовали кетчуп в качестве топпинга для хот-догов. Он стал вторым по популярности, все же уступив первенство горчице, но обогнал релиш и чили чиз.

Очередной виток противостояния любителей и противников кетчупа был спровоцирован сообщениями Pepsi о выпуске нового соуса Colachup. В состав похожего на кетчуп продукта входят газировка Pepsi, копченые помидоры и набор специй.