Роспотребнадзор: риска заразиться менингитом через посылки нет

В ведомстве объяснили, что возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью и на материалах (картон, гофрокартон, фанера), из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным недолго. Поэтому получившим свои заказы в Ozon можно не переживать. Менингит на складах Ozon 5 июля управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о том, что в Екатеринбурге зарегистрировали семь случаев менингококковой инфекции. Все заразившиеся — сотрудники распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский». Он находится недалеко от аэропорта Кольцово и в 15 км от центра Екатеринбурга. Теперь сотрудников Ozon вакцинируют — уже более 60 человек поставили вакцину — и проводят им профилактическую терапию антибиотиками. В распределительном центре обрабатывают все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими, и обеззараживают воздух. Как заражаются менингитом Есть два возбудителя — вирусы и бактерии. Они живут в носоглотке и дыхательных путях здоровых людей. Такой человек либо не болеет и нормально себя чувствует, но при этом всё равно остаётся источником заражения для других — тех, чей иммунитет ослаблен. Но может заболеть и он сам — под воздействием какого-то неблагоприятного для организма фактора: к примеру, стресса, переохлаждения, переутомления. Вирусный менингит протекает благоприятно и редко даёт осложнения. А вот бактериальный гнойный может развиваться стремительно — буквально за несколько часов. Передаётся менингит воздушно-капельным путём: при чихании и кашле. Часто это заболевание регистрируют в коллективах. Например, среди детей, а они при этом болеют чаще взрослых, так как до 5 лет иммунитет ещё не сформирован. Также вспышки происходят среди студентов и призывников, отметили в Роспотребнадзоре. Менингит лечится, но важно, чтобы проходило это под присмотром врачей — в стационаре. Другие заражения в России Сибирская язва Четверо жителей Тувы сейчас лечатся от сибирской язвы. В конце июня они вместе забили лошадь, которая явно была не здорова, а после сварили и съели её органы. Трихинеллёз Одиннадцать человек, включая двоих детей, заболели трихинеллёзом в Забайкалье после того, как поели мяса медведя. Трое из них в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном. О симптомах этой опасной болезни можно почитать тут .