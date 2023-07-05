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В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

Пользователи Reddit назвали способы, которые они считают лучшими для избавления от похмелья. Ими они поделились в разделе AskReddit.

В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья
© Lenta.ru

Многие пользователи сети посоветовали нырнуть в бассейн или реку, чтобы избавиться от похмельного синдрома.

"Я обнаружил, что прыгнуть в большой водоем помогает лучше, чем почти что угодно"

"В позднем подростковом возрасте и на третьем десятке я умолял друзей в похмельные дни поехать в бассейн или на реку. Ощущения невероятные

Некоторые советуют прибегнуть к употреблению определенной пищи.

"Вода. И «Разрушители мифов» обнаружили, что калий из чизбургера и картошки фри работает лучше всего"

"Вьетнамский фо — мой способ"

Другие отмечают, что с возрастом перестают работать любые лекарства.

"Просто вам должно быть меньше 40"

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. По его словам, представление, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно.

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