В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья
Пользователи Reddit назвали способы, которые они считают лучшими для избавления от похмелья. Ими они поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи сети посоветовали нырнуть в бассейн или реку, чтобы избавиться от похмельного синдрома.
"Я обнаружил, что прыгнуть в большой водоем помогает лучше, чем почти что угодно"
"В позднем подростковом возрасте и на третьем десятке я умолял друзей в похмельные дни поехать в бассейн или на реку. Ощущения невероятные
Некоторые советуют прибегнуть к употреблению определенной пищи.
"Вода. И «Разрушители мифов» обнаружили, что калий из чизбургера и картошки фри работает лучше всего"
"Вьетнамский фо — мой способ"
Другие отмечают, что с возрастом перестают работать любые лекарства.
"Просто вам должно быть меньше 40"
Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. По его словам, представление, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно.