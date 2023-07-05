Акушер-гинеколог рассказала, как бороться с отеками во время беременности

Врач акушер-гинеколог Идилия Орфанова рассказала, как бороться с отечностью во время беременности. Стоит отметить, что гормональные изменения и увеличение объема крови часто вызывают отеки во время вынашивания ребенка.

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Поэтому доктор советует увеличить потребление воды и сократить в рационе соль. Медик рассказала изданию LIFE о нескольких полезных упражнениях.

«Лежа на спине, поднесите ноги к стене, чтобы они оказались в вертикальном положении», — отметила специалист.

Орфанова советует всем будущим мамам заниматься йогой, плаванием, размеренной ходьбой. Однако сначала необходимо проконсультироваться с врачом, пишет Радио «Комсомольская правда».