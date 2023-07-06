Врачи объяснили, как легко похудеть без диет
Диеты для похудения в долгосрочной перспективе чаще всего не помогают. Люди склонны отклоняться от первоначального варианта питания, поэтому потерянные килограммы снова набираются. Но есть один подход, который точно позволит сбросить вес.
Доктор Тим Спектор, врач и специалист-эпидемиолог, в недавнем выпуске подкаста BBC Sounds Just One Thing обсудил идею ограниченного по времени приёма пищи с экспертом по диетологии Майклом Мозли.
Ограниченное по времени питание связано с прерывистым голоданием. По словам доктора Спектора, оптимальный вариант при этом - соотношение 14:10. То есть голодание в течение 14 часов и приём пищи в пределах 10-часового окна ежедневно.
Другими словами, вы не меняете свой рацион, а корректируете время, в течение которого едите.
Кроме того, для хорошего самочувствия важно спать достаточное количество часов. При 10-часовом интервале приёма пищи человеку удастся получить здоровый сон. А это необходимо и для микробов, обитающих в кишечнике человека (для микробиома).
Доктор Спектор в целом советует найти временное окно, которое будет соответствовать вашему образу жизни и будет устойчивым. Например, с 7 утра до 5 вечера. Исследования показали, что благодаря этому у людей улучшается сон и микробиом, повышается уровень энергии.
Доктор Мозли сосредоточился также на полезных для худеющих продуктах. Это фрукты, которые помогают утолить тягу к сладкому, свёкла, которая снижает кровяное давление. Врач посоветовал еженедельно употреблять не менее 30 растительных продуктов. Это даст возможность зарядиться энергией и улучшить здоровье кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.