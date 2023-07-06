Как плохой сон помешает вам похудеть

Учёные обнаружили, что в организме людей, которые спят мало, больше гормона, повышающего аппетит. Поэтому полноценный сон может играть важную роль при похудении.

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Из-за недостатка сна вам может быть труднее выполнять повседневные дела. Со временем это может привести к упадку сил. Джорджия Чилтон, старший менеджер по питанию в Fresh Fitness Food, отметила, что недосып может также повысить вероятность набора лишнего веса.

Сон необходим нам, чтобы тело могло восстановиться после дневных задач, а также чтобы сердце и сердечно-сосудистая система могли расслабиться. Если вы проснётесь уставшим и невыспавшимся, то вы вряд ли уже пойдёте в спортзал в этот день.

Кроме того, плохой сон был связан с увеличением веса. Специалисты полагают, что количество ночного сна может влиять на массу тела и обмен веществ.

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В ходе одного исследования с участием взрослых жителей США в возрасте от 30 до 60 лет выяснилось, что у людей, которые спят мало, повышен уровень грелина (гормон аппетита, который сигнализирует о голоде) и снижен уровень лептина (гормон аппетита, который сигнализирует о сытости). Скорее всего, из-за этих изменений в уровне гормонов люди набирают вес. В этом исследовании плохим сном считался сон менее 5 часов в сутки, здоровым - 8 часов. У тех участников, которые спали менее 8 часов в сутки, повышенный индекс массы тела (ИМТ) был пропорционален уменьшению сна.