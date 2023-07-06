Какие продукты помогут сохранить загар и здоровье кожи

Томаты, в которых содержится ликопин, усиливающий защитные свойства кожи от ультрафиолета и предотвращающий развитие рака, могут также сохранить полученный загар. Об этом Life рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

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По ее словам, успокоить кожу после воздействия солнца также помогут домашние маски, например из огурца. Его специалист советует растереть на терке, а после — положить массу в холодильник на несколько минут.

«Главное, не экспериментируйте с народными средствами. На самом деле молочка, как сливочное масло и сметана, не помогает коже восстановиться, а только сильнее раздражает ее», — отметила Свиридова.

Помочь коже приобрести естественное сияние могут продукты-каротиноиды, например, морковь. Для «подрумянивания кожи» она также советует присмотреться к болгарскому перцу, дыне и абрикосам. Продукты можно как есть в твердом виде, так и делать из них соки и смузи.

На состояние кожи после загара оказать влияние может и рыба, в которой содержится много фосфора, кальция, йода и других полезных веществ. В ней также есть антиоксиданты, которые нейтрализуют вредное действие ультрафиолетовых лучей солнца. Свиридова добавила, что приготовленные с рыбой блюда помогут получить ровный загар, не нанося вред здоровью кожи.