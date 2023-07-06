Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут сохранить загар и здоровье кожи
Томаты, в которых содержится ликопин, усиливающий защитные свойства кожи от ультрафиолета и предотвращающий развитие рака, могут также сохранить полученный загар. Об этом Life рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.
По ее словам, успокоить кожу после воздействия солнца также помогут домашние маски, например из огурца. Его специалист советует растереть на терке, а после — положить массу в холодильник на несколько минут.
«Главное, не экспериментируйте с народными средствами. На самом деле молочка, как сливочное масло и сметана, не помогает коже восстановиться, а только сильнее раздражает ее», — отметила Свиридова.
Помочь коже приобрести естественное сияние могут продукты-каротиноиды, например, морковь. Для «подрумянивания кожи» она также советует присмотреться к болгарскому перцу, дыне и абрикосам. Продукты можно как есть в твердом виде, так и делать из них соки и смузи.
На состояние кожи после загара оказать влияние может и рыба, в которой содержится много фосфора, кальция, йода и других полезных веществ. В ней также есть антиоксиданты, которые нейтрализуют вредное действие ультрафиолетовых лучей солнца. Свиридова добавила, что приготовленные с рыбой блюда помогут получить ровный загар, не нанося вред здоровью кожи.
Эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR Эльвина Бинатова до этого говорила, что для того, чтобы избежать гиперпигментации кожи во время загара, необходимо исключить дефицит фолата, В12, В3. При очень сухой коже она также советовала принимать внутрь ПНЖК, витамин А, Е и цинк и потреблять достаточное количество воды в день.