Чем опасны низкокалорийные диеты
На первый взгляд кажется, что простое ограничение калорий может быть оптимальным решением при желании быстро сбросить вес: чем меньше калорий потребляем, тем быстрее лишимся лишних килограммов. На деле, всё не так просто.
Низкокалорийная диета предполагает употребление менее 1000 калорий в день, а некоторые программы предполагают дальнейшее сокращение – до 800 калорий, например.
Однако, низкокалорийные диеты могут приводить к потере жизненно важных питательных веществ, вызывать усталость и замедление обмена веществ.
И 800-калорийная диета, и диета 5:2, предполагающая приём 800 калорий дважды в неделю, затрудняют получение всех жизненно важных питательных веществ.
Человек, решившийся на такую диету, должен обладать чрезвычайной компетентностью, чтобы обеспечить организм всеми питательными веществами.
Резкое сокращение калорий может быть чревато потерей мышечной массой. Если ограничить калории и не употреблять достаточного количества белка, человек будет терять не только жир, но и мышцы.
Будет казаться при взгляде на весы, что вес уходит, при этом, будет уменьшаться скорость метаболизма, снижаться способность организма сжигать калории – а после того, как объём калорий вернётся, рисков набрать вес будет больше.