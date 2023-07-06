Даже в щечку: терапевт Кондрахин назвал заболевания, которые передаются через поцелуи
Всемирный день поцелуя ежегодно отмечают 6 июля. Однако привычное нам выражение чувств может принести немало неприятностей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какие заболевания передаются через поцелуи.
По его словам, поцелуй может спровоцировать развитие любого инфекционного заболевания.
— Все заболевания инфекционной природы могут передаваться через поцелуи, особенно которыми можно заразиться воздушно-капельным путем. Например, грипп или коронавирус, — рассказал врач.
Также большинство бактериальных и грибковых инфекций передаются через слюну, предупредил специалист.
Терапевт объяснил, что полость рта совмещена с желудочно-кишечным трактом. Любое заболевание, которое может спровоцировать развитие проблем в ЖКТ, может передаваться через данный вид интимной близости.
Помимо этого, терапевт отметил, что даже поцелуй в щеку может вызвать различные заболевания из-за контакта кожи и слюны другого человека.
— Кожа щеки взаимодействует со слюной другого человека. Если он является носителем заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, то возможно заражение. Например, рукой можно стереть слизь, которой он вас наградил, а потом почесать глаз или потрогать нос. Большинство микроорганизмов вполне устойчивы ко внешней среде. Но вероятность заражения минимальная по сравнению с поцелуем в губы, — предостерег Кондрахин.