Даже в щечку: терапевт Кондрахин назвал заболевания, которые передаются через поцелуи

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Всемирный день поцелуя ежегодно отмечают 6 июля. Однако привычное нам выражение чувств может принести немало неприятностей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какие заболевания передаются через поцелуи.

По его словам, поцелуй может спровоцировать развитие любого инфекционного заболевания.

— Все заболевания инфекционной природы могут передаваться через поцелуи, особенно которыми можно заразиться воздушно-капельным путем. Например, грипп или коронавирус, — рассказал врач.

Также большинство бактериальных и грибковых инфекций передаются через слюну, предупредил специалист.

Терапевт объяснил, что полость рта совмещена с желудочно-кишечным трактом. Любое заболевание, которое может спровоцировать развитие проблем в ЖКТ, может передаваться через данный вид интимной близости.

Помимо этого, терапевт отметил, что даже поцелуй в щеку может вызвать различные заболевания из-за контакта кожи и слюны другого человека.