Врач рассказала об опасности частого употребления мороженого

Врач Воробьева рассказала об опасности частого употребления мороженого
Частое потребление мороженого может развить сахарный диабет и навредить фигуре. Об этом рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.
"Избыточное потребление мороженого может привести к развитию сахарного диабета. Оно содержит большое количество сахара, в результате чего чувство жажды будет усиливаться", — пояснила она.
Врач назвала рекомендуемую норму потребления лакомства — 100 граммов в день. При этом мороженое не стоит употреблять более двух-трех раз в неделю, передает РИАМО.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Татьяна Немальцева заявила, что от мороженого стоит отказаться тем людям, у которых есть аллергия на молочный белок. Кроме того, от молочного лакомства стоит воздержаться при наличии сахарного диабета, нарушениях углеводного обмена и панкреатите.
Обладая ярким вкусом, мороженое еще и освежает в жаркую погоду. Но так ли полезен этот десерт, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.