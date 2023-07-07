Врач рассказала об опасности частого употребления мороженого

Частое потребление мороженого может развить сахарный диабет и навредить фигуре. Об этом рассказала заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева.

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"Избыточное потребление мороженого может привести к развитию сахарного диабета. Оно содержит большое количество сахара, в результате чего чувство жажды будет усиливаться", — пояснила она.

Врач назвала рекомендуемую норму потребления лакомства — 100 граммов в день. При этом мороженое не стоит употреблять более двух-трех раз в неделю, передает РИАМО.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Татьяна Немальцева заявила, что от мороженого стоит отказаться тем людям, у которых есть аллергия на молочный белок. Кроме того, от молочного лакомства стоит воздержаться при наличии сахарного диабета, нарушениях углеводного обмена и панкреатите.