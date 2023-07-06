Психолог Манина: постоянная усталость и потеря энергии могут быть симптомами депрессии

Клинический психолог Мария Манина рассказала, как может проявляться депрессия. Один из самых ярких признаков – перманентное чувство грусти и подавленности. В плохом настроении человек находится обычно большую часть дня, причем без особой на то причины, а также гиперболизирует даже незначительные трудности.Привычные обстоятельства для человека, находящегося в депрессии, кажутся непреодолимыми, вызывают стресс и усугубляют общее состояние. Еще один симптом – систематическое чувство усталости и потеря энергии. Чтобы совершить даже самое простое действие, человеку приходится себя пересиливать. Обычно люди, подвергшиеся этому психическому заболеванию, испытывают апатию, теряют интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, ограничивают общение с близкими людьми.
Трудности с концентрацией внимания и способностью к рациональному мышлению – еще один весомый повод обратиться к врачу, поскольку депрессия влияет на работу мозга. Особенно это связано с вопросами принятия решений, усвоением информации и сосредоточением на задачах, даже самых незначительных. Все это может привести к социальной изоляции, пишет «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (США) назвали неожиданный способ улучшить состояние пациентов с депрессией. Их предложили подвергнуть небольшому недостатку сна.