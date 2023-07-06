6 групп продуктов, помогающих привести в норму кислотно-щелочной баланс организма

И помогают бороться с кислым рефлюксом и камнями в почках.

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Что такое щелочная диета?

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Щелочная диета основана на предположении, что определённые продукты могут влиять на уровень pH в крови. Кислотное равновесие, в свою очередь, необходимо для поддержания клеточных функций, улучшения когнитивных функций, стабильности настроения и общего состояния здоровья мозга.

К признакам закисления организма относят сухость и шелушение кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, боли в мышцах и суставах, головокружение, отсутствие энергии и частые простуды.

На это влияет неправильное питание. Кислотообразующее действие оказывают такие продукты, как мясо и мясные нарезки, сладости, соль, дрожжи, чёрный чай, кофе, газированные напитки.

Для поддержания нормального уровня pH нужно употреблять в день 80% щелочи и 20% кислоты.

Включив в свой рацион больше продуктов, образующих щелочь, можно противодействовать закисляющим эффектам современных диет и улучшить общую когнитивную функцию.

Кому может быть полезна такая диета?

Хотя щелочная диета считается безопасной для большинства людей, она может быть особенно полезной для людей с определёнными заболеваниями. Например, тем, кто страдает от хронического воспаления, кислотного рефлюкса, остеопороза и камней в почках.

Те, кто стремится улучшить своё общее самочувствие и снизить риск других хронических недугов, также могут извлечь выгоду из включения щелочных продуктов в свой рацион.

Щелочеобразующие продукты и их преимущества

Фрукты и овощи. Большинство из них оказывает подщелачивающее воздействие на организм благодаря высокому содержанию минералов. Эти богатые питательными веществами продукты содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие общему здоровью и функционированию мозга.

Листовая зелень. Такая, как шпинат, капуста и мангольд, особенно щелочная, богата магнием, минералом, который играет решающую роль в регуляции нейротрансмиттеров, способствуя здоровой мозговой деятельности. Макроэлемент поддерживает работу нервной функции и помогает снизить уровень стресса.

Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа являются отличными источниками полезных жиров и необходимых витаминов и минералов. Эти продукты, образующие щёлочь, также поддерживают работу мозга, включая память, концентрацию и когнитивные функции.

Травяные чаи. Такие, как ромашковый, мятный и имбирный, обладают подщелачивающими свойствами. Чаи могут оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему, уменьшая стресс и способствуя психическому благополучию.

Жирные кислоты омега-3. Поддерживают здоровье мозга, улучшают когнитивные функции, регулируют настроение. Больше всего эти вещества содержатся в рыбе жирных сортов, морепродуктах, растительных маслах, орехах и семечках.

Пробиотики. Поддержание здорового микробиома кишечника имеет решающее значение для общего самочувствия, включая здоровье мозга. Пробиотические продукты способствуют сбалансированному pH в кишечнике, улучшая пищеварение и усвоение питательных веществ. Одни из лучших источников живых бактерий — это натуральные йогурты, кефир, квашеная капуста, некоторые виды сыров.