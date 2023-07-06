4 упражнения, чтобы повысить либидо

Примерно 55% женщин в тот или иной период времени сталкиваются с ситуацией, когда желание начинает либо снижаться, либо возникает уже не так часто, как хотелось бы. Причин может быть множество — от психологических до довольно серьезных проблем с физическим состоянием. Мы собрали топ эффективных упражнений, которые направлены на улучшение общего самочувствия и тем самым способствующих усилению влечения. Попробуйте!

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Укрепляем пресс

Регулярные упражнения на укрепление мышцы живота позволяют усилить прилив крови к органам малого таза, что позитивно сказывается на физиологическом аспекте возбуждения. Упражнение довольно простое — встаем спиной к стене, чтобы затылок плотно прижимался к твердой поверхности. Прижимаем таз к стене. Напрягаем мышцы живота. Удерживаемся в этом состоянии около 30 секунд. Можно начать с этого упражнения и закончить им же.

Растягиваемся

Расстилаем коврик и ложимся на него лицом вниз. Сводим ноги и прижимаем плотно друг к другу. Берем одной рукой лодыжку и прогибаемся в пояснице. Следите, чтобы не было болевых ощущений, в противном случае придется отказаться от упражнения. Держим прогиб около пяти секунд. Повторяем со второй ногой.

Кошка

Знакомое почти каждому упражнение невероятно полезно, когда необходимо снова сексуально взбодриться. Выполняется оно максимально просто — вы встаете на коврике на четвереньки, на вдохе прогибаетесь в спине, а затем медленно на выдохе выгибаете спину в обратную сторону. Пресс и мышцы промежности при этом максимально напряжены. Повторяем 10 секунд и следим, чтобы в спине возникало неприятных ощущений.

Тянем таз