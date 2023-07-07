Интервальное голодание: что это такое и стоит ли практиковать

Интервальное голодание представляет собой план питания по определенному графику, когда периоды голода чередуются с промежутками приема пищи. К преимуществам интервального голодания можно отнести повышение устойчивости к стрессу, снижение рисков для здоровья сердечно-сосудистой системы и содействие снижению веса. Врач-эндокринолог, диетолог ФНКЦ ФМБА России Анна Кузнецова рассказала порталу Inc-News о том, кому противопоказано интервальное голодание, перечислила преимущества и недостатки такого питания.

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Какие существуют плюсы и минусы интервального голодания?

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К плюсам этого метода относится эффективное снижение веса, которое происходит за счет малого количества получаемых калорий из-за продолжительных периодов голода. При интервальном голодании в организме замедляются процессы старения, укрепляется сердечно-сосудистая система и улучшается мозговое кровообращение. Благодаря длительным промежуткам в питании происходит нормализация сна, повышается работоспособность и появляется легкость при движении. Но, как и любой другой метод, интервальное голодание имеет свои минусы. Начало диеты часто сопровождается упадком сил, головокружением и слабостью, а продолжительное голодание может стать причиной постоянных головных болей, изжоги и расстройства пищеварения.

Как работает данный метод?

Во время интервального голодания человеку приходится отказываться от еды на длительные промежутки времени. За это время в организме происходит изменение обмена веществ и сжигание жировых клеток. Промежутки в питании способствуют уменьшению выработки инсулина, и это приводит к переработке жировых отложений в энергию. В период голодания нельзя отказываться от воды – это чревато головными болями и снижением концентрации внимания.

Существует множество вариаций интервалов от новичка для продвинутого, что тоже является плюсом: 12:12, 10:14-начальный уровень, 16:8-оптимальный, 20:4, 18:6-продвинутый.

Каких правил нужно придерживаться при выборе интервального голодания в качестве способа похудения?

Данная диета поможет снизить вес только при выборе правильного интервала между приемами пищи и сбалансированного рациона. Долгосрочным результат будет в том случае, если по завершению интервального голодания человек продолжит придерживаться принципов правильного питания и будет заниматься спортом.

Кому противопоказано интервальное голодание?

Интервальное голодание является быстрым способом избавления от лишних килограммов. К нему часто прибегают люди, которым нужно похудеть за небольшой промежуток времени, например, перед важным мероприятием. Интервальное голодание противопоказано в детском и подростком возрасте, а также в период беременности и лактации. При похудении интервальной диеты не стоит придерживаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом - продолжительные периоды голода могут привести к обострению хронических патологий. Кроме того, интервальная диета не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и спортсменам – для них крайне важно сбалансированное и дробное питание.