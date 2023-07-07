Эксперты рассказали, как добиться идеальных форм за неделю

Специалисты посоветовали пить много жидкости, завтракать по утрам и выполнять упражнения на голодный желудок, чтобы сбросить лишние килограммы за неделю.

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Для того, чтобы быстро привести свои формы в порядок, необходимо соблюдать три простых правила, пишет primamedia.ru. со ссылкой на экспертов.

Так, для того, чтобы избавиться от лишнего жира на боках, эксперты советуют выполнять утренние упражнения, например, зарядку, на голодный желудок. Это позволит организму проснуться.

Также специалисты советуют выпивать до приема пищи стакан теплой воды, чтобы пробудить пищеварительную систему.

При этом вода будет выполнять еще одну важную функцию – поможет избежать обезвоживания. Более того, специалисты рекомендуют пить воду в течение всего дня, чтобы утолить чувство голода и не перекусывать между приемами пищи.

При этом завтрак должен быть богатым на содержание белков. Это подарит сытость до обеда, позволит избежать вредных перекусов, насытит организм энергией, говорят эксперты.

Эти простые утренние советы помогут привести ело в порядок за неделю, уверяют специалисты.