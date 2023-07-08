Психолог объяснила, как влияет мелодия будилника

Первое, что работающий человек слышит с утра, — это, как правило, звук будильника. И, конечно, приятнее просыпаться под то, что вам нравится слушать в жизни, либо под что-то мелодичное.

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Как мелодия будильника повлияет на настроение и оставшийся день, News.ru объяснила психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

Мелодия на будильник: почему она важна

Эксперт рассказала о понятии «инерция сна». Это состояние, когда глаза уже открыты, но человек ещё только осознаёт, где он находится и что за звук его разбудил. В это время мозг подтормаживает, и мелодичная, спокойная композиция была бы как раз кстати. Полина посоветовала выбирать нравящиеся современные песни, эстрадные композиции или классику — Чайковского, Грига или звуки природы. Это может быть даже тяжёлый рок, если для вас это комфортно. По словам специалиста, от того, под какую музыку вы проснётесь, будет зависеть ваше настроение в течение первых часов после пробуждения. Приятные сигналы позволяют просыпаться постепенно, заряжают бодростью, а вот резкие и громкие, напротив, тормозят мозговую работу и приводят к утренней слабости.

Как легко проснуться: полезные привычки

Если даже смена мелодии будильника не дарит хорошее настроение поутру, возможно дело в распорядке дня. Вот несколько полезных советов, которые работают: - не ставьте будильник на повтор; - готовьте все вещи на утро заранее; - с утра заложите время на «проснуться»; - оставляйте на сборы достаточное количество времени, чтобы не делать всё впопыхах; - начинайте утро со стакана воды.

Почему нельзя ставить будильник на повтор