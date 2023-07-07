Что известно о заводе «Промсинтез», где прогремел взрыв

«Промсинтез» создан в 1997 году на базе ОАО «Полимер». Генеральный директор – Александр Яковлев. Согласно информации с официального сайта предприятия, «Промсинтез» является преемником Сергиевского самарского завода взрывчатых веществ (основан в 1911 году). Занимается производством промышленной взрывчатки и является в этом сегменте одним из лидеров в России и СНГ. «Технологические процессы получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, особо опасные операции проводятся без присутствия технологического персонала», – отмечено на официальном сайте предприятия. Согласно информации из баз данных, «Промсинтез», помимо взрывчатых веществ, производит неорганические и органические химические вещества, лаки, краски, поверхностно-активные вещества (кроме мыла) и другую продукцию. В 1998 году на «Промсинтезе» запущено производство нитробензола, являющегося основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. А спустя пять лет на предприятии освоили выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ. Предварительной причиной взрыва 7 июля называют разрыв трубы по подаче азота. Подробные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются. Ранее приостановить работу предприятия требовало региональное управление Росприроднадзора. Выяснилось, что жители Чапаевска жаловались на кашель. В результате исследования было установлено превышение предельно допустимых концентраций аэрозоля серной кислоты из-за ошибки персонала «Промсинтеза». В 2011 году «Промсинтез» совместно с ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» были уличены в нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в единовременном установлении цен на промышленные взрывчатые вещества. По версии депутата Александра Хинштейна, писал «ФедералПресс», причиной трагедии могло стать то, что в трубах находились остатки взрывчатых веществ. Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / globallookpress.com