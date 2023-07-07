Врач рассказала, какие методы лечения солнечных ожогов нельзя использовать
Солнечные ожоги - частая проблема, с которой люди встречаются летом. Помимо покраснения, жжения и других неприятных симптомов, ожоги чреваты развитием пигментных пятен и рисками рака кожи. При этом многие нередко усугубляют ситуацию, пытаясь лечить ожоги неправильными способами. О том, какие методы не стоит использовать в лечении солнечных ожогов Aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
По словам специалиста, навредить при солнечных ожогах могут следующие методы лечения.
- Протирание кожи кубиками льда;
- Использование парфюмированных средств и щелочного мыла;
- Трение кожи мочалкой в попытках быстрее ее снять.
Кроме того, мешать регенерации кожи при солнечном ожоге будет ношение узкой и обтягивающей одежды, выход на улицу без защиты (пострадавшие участки кожи нужно обрабатывать кремом с SPF-фильтром).
Для лечения кожи, поврежденной солнечным ожогом, можно использовать такие народные средства, как сметана и кефир, отмечает врач.
"Применять сметану и кефир вполне возможно для лечения обожженной солнцем кожи. Они работают за счет закисления кожи и ее последующего смягчения. Плюс они хранятся в холодильнике и охлаждают разгоряченные покровы. Фактически работают как механический фактор", - подчеркнула Егорова.