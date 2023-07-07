Какие методы лечения солнечных ожогов нельзя использовать

Солнечные ожоги - частая проблема, с которой люди встречаются летом. Помимо покраснения, жжения и других неприятных симптомов, ожоги чреваты развитием пигментных пятен и рисками рака кожи. При этом многие нередко усугубляют ситуацию, пытаясь лечить ожоги неправильными способами. О том, какие методы не стоит использовать в лечении солнечных ожогов Aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

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По словам специалиста, навредить при солнечных ожогах могут следующие методы лечения.

Протирание кожи кубиками льда;

Использование парфюмированных средств и щелочного мыла;

Трение кожи мочалкой в попытках быстрее ее снять.

Кроме того, мешать регенерации кожи при солнечном ожоге будет ношение узкой и обтягивающей одежды, выход на улицу без защиты (пострадавшие участки кожи нужно обрабатывать кремом с SPF-фильтром).

Для лечения кожи, поврежденной солнечным ожогом, можно использовать такие народные средства, как сметана и кефир, отмечает врач.