Врач представил формулу подсчета потребления воды в жару

«У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару могут быть резкие перепады давления, пульса. У людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут обостряться такие проблемы, как боль в суставах, в спине. Большая опасность – тепловой удар, его следует избегать, пользоваться головными уборами или зонтами от солнца, стараться находиться в тени. Активную работу нужно дозировать, а в пик солнечной активности, с 11 до 15 часов, и вовсе избегать такой работы. В жару организм теряет гораздо больше жидкости, очень важно активно пить», – заявил эксперт, добавив, что для этих целей лучше всего подойдет обычная чистая вода.