Врач представил формулу подсчета потребления воды в жару

В ряде регионов России установилась жара выше 30 градусов. При таких температурах самочувствие многих людей ухудшается. Как поддержать свой организм в летний зной, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал врач-невролог, руководитель медицинской клиники Владислав Елиневский.
«У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару могут быть резкие перепады давления, пульса. У людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут обостряться такие проблемы, как боль в суставах, в спине. Большая опасность – тепловой удар, его следует избегать, пользоваться головными уборами или зонтами от солнца, стараться находиться в тени. Активную работу нужно дозировать, а в пик солнечной активности, с 11 до 15 часов, и вовсе избегать такой работы. В жару организм теряет гораздо больше жидкости, очень важно активно пить», – заявил эксперт, добавив, что для этих целей лучше всего подойдет обычная чистая вода.
Елиневский назвал формулу, по которой можно рассчитать нужный объем жидкости. Нужно свой вес умножить на 30 – получится количество жидкости в миллилитрах. В жаркую погоду к этому объему нужно добавить еще пол-литра, а при физических нагрузках – еще пол-литра.
Врач напомнил, что газированные напитки и алкоголь усиливают нагрузку на организм и выводят из него жидкость. Чай и кофе стимулируют работу сердечно-сосудистой системы, которая в жару итак испытывает нагрузку. От этих напитков в жару лучше отказаться.
По словам специалиста, менять режим питания в знойную погоду не стоит. При этом переедать не рекомендуется. Врач также напомнил напомнил и правила безопасного использования кондиционера. Нужно избегать резких перепадов, разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать пяти градусов.