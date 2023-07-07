6 вещей, которые нужно учитывать при выборе стелек для занятий спортом

Эти рекомендации сделают тренировку эффективнее и уберегут вас от возможных травм.

При ношении неправильной обуви сдавливаются пальцы и кости стопы, ударная нагрузка распределяется неравномерно, могут пережиматься сосуды и нервы, происходит нарушение правильной биомеханики походки.

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Более 80% футболисток жалуются на неудобные бутсы. Девушки отмечают, что испытывают дискомфорт, мешающий их работоспособности.

При этом в повседневной жизни женщины также чаще выбирают именно неудобную обувь с узкими носами или на каблуке. То есть дискомфорт, а с ним тяжесть и боль, постоянный. То же относится и к мужчинам. Выбирая неудобную пару, они подвергают своё здоровье опасности.

Например, футболистки отмечают дискомфорт в районе пяток. Действительно, обувь с очень низким каблуком или вообще без него перегружает задний отдел стопы и может стать причиной воспалительных заболеваний этой области и даже пяточной шпоры.

Поддержать стопу в анатомически правильном положении, разгрузить наиболее нуждающиеся в этом области и поспособствовать правильной биомеханике походки помогают ортопедические стельки. Как подобрать наиболее подходящие и полезные?

Ортопедия шагнула далеко вперёд, и сегодня ассортимент ортопедических товаров огромен. Сделать правильный выбор неподготовленному человеку будет очень сложно.

Существует несколько простых советов, на что обращать внимание при выборе ортопедических стелек

Мягкость

Для спортивных стелек характерна бóльшая мягкость, чем для повседневных. Добавляется дополнительная амортизация, так как во время занятий спортом организм испытывает большие нагрузки. Жёсткая подошва, необходимая для бега по пересечённой местности, в спортзале будет только мешать перекату стопы

Толщина

Из предыдущего пункта вытекает следующая особенность спортивных стелек. Они часто толще, чем повседневные. Это обеспечивается за счёт дополнительных слоёв амортизационного покрытия.

Стабилизатор

Для спорта необходима бóльшая стабилизация. За этот аспект отвечает формоустойчивая чаша для заднего отдела стопы.

Дополнительные элементы

В точках контакта стопы с поверхностью устанавливают дополнительные смягчающие элементы. Таким образом, в области пятки и под пальцами обеспечивается повышенная амортизация, что способствует снятию ударной нагрузки с организма.

Разгрузка переднего отдела

Для переднего отдела, наоборот, либо вообще не устанавливают ортопедических элементов, либо они незначительно выражены.

Моющаяся поверхность

Для поддержания правильной гигиены ног рекомендуется выбирать стельки с поверхностью, которую можно обрабатывать антисептическими или мыльными растворами.