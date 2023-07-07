Красное вино повышает сексуальное влечение, выяснили ученые

Итальянские ученые провели исследование и выяснили, что употребление в умеренных количествах красного вина способствует повышению либидо, причем как у мужчин, так и у женщин.

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Специалисты провели анализ 73 исследований, посвященных красному вину, за последние 30 лет. Было установлено, что, если выпивать пару бокалов этого алкогольного напитка в день, то можно повысить сексуальное желание.

Все дело полифенолах. Кроме красного вина, они в небольших количествах содержатся в темном шоколаде, некоторых фруктах и овощах, а также чае и травах. Полифенолы обладают сильными антиоксидантными свойствами, которые не позволяют свободным радикалам и другим химическим веществам вызывать окислительный стресс, повреждающий клетки. Эти соединения способствуют улучшению кровотока, стимулируют половые органы и повышают уровень гормона тестостерона.

«Удивительно, но женщины, потребляющие умеренное количество красного вина, показали более высокие баллы за сексуальное влечение, чем те, кто этот напиток не пили», – подчеркивается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Medicine.