Нутрициолог ответила, нужен ли детокс после застолья

Очищение организма с помощью детокса после застолья помогает улучшить пищеварение и повысить уровень энергии, рассказала Life нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова.

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"Детокс-программы часто предполагают отказ от обработанных продуктов, таких как сахар и белый хлеб, которые могут вызывать несварение желудка и усталость. Употребление свежих фруктов и овощей может помочь восстановить баланс в пищеварительной системе, позволяя ей лучше функционировать в целом", — пояснила Мельникова.

Такие программы улучшают и качества сна, потому что легкая еда и большое количество свежих продуктов не вызывают дискомфорта в желудке, добавила нутрициолог. Однако с детоксикацией следует быть осторожным, потому что она может привести к нездоровым пищевым привычкам, если проводить ее часто или слишком долго, предупредила эксперт. Строгие очистки организма могут также лишить его необходимых питательных веществ - белков и углеводов.

"Оба эти вещества являются важными макроэлементами для поддержания уровня энергии в течение повседневной деятельности. И от них не следует полностью отказываться, если это не требуется по медицинским показаниям из-за определенных заболеваний, таких как диабет и так далее", — заключила Мельникова.