Врач Шуппо назвала посуду, из которой опасно есть
Некоторые материалы, из которых изготавливают посуду, при длительном применении могут навредить здоровью. Об этом сообщила врач Ольга Шуппо.
Она рассказала, что есть такое понятие, как генотоксичность Оно описывает вред, который окружающая среда оказывает на клеточный генетический материал. Гены человека при рождении готовы адаптироваться к внешней среде, но за последние 50 лет она стала резко меняться и становиться токсичнее для людей.
Справиться с этим давлением все труднее. По этой причине стало увеличиваться число хронических заболеваний, отметила медик.
Шуппо предупредила, что в пище и напитках, которые хранятся в медной посуде, образуются свободные радикалы, в посуде с декоративной краской накапливается свинец, в посуде из тефлона при разрушении покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота, в меламиновой посуде при нагревании может выделяться формальдегид, в алюминиевой посуде накапливается алюминий. Пластиковая посуда тоже может провоцировать развитие многих заболеваний, так как в больших количествах этот материал токсичен, рассказала врач.
— Все это формирует площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки, — сообщила Шуппо агентству «Прайм».
Безопасной, по ее словам, является кepамичecкaя, стеклянная и эмалированная пoсудa. Она не выдeляет вpeдных вeществ и нe вступает в peaкцию с пищей.
Под воздействием высокой температуры тефлоновое покрытие на сковородках может начать разлагаться и выделять вредные вещества, способные вызвать онкологию, сообщили на Центральном телевидении КНР со ссылкой на результаты эксперимента. Действительно ли тефлоновые сковородки таят в себе смертельную опасность для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у терапевта Надежды Чернышовой.