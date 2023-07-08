Врач Шуппо назвала посуду, из которой опасно есть

Некоторые материалы, из которых изготавливают посуду, при длительном применении могут навредить здоровью. Об этом сообщила врач Ольга Шуппо.

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Она рассказала, что есть такое понятие, как генотоксичность Оно описывает вред, который окружающая среда оказывает на клеточный генетический материал. Гены человека при рождении готовы адаптироваться к внешней среде, но за последние 50 лет она стала резко меняться и становиться токсичнее для людей.

Справиться с этим давлением все труднее. По этой причине стало увеличиваться число хронических заболеваний, отметила медик.

Шуппо предупредила, что в пище и напитках, которые хранятся в медной посуде, образуются свободные радикалы, в посуде с декоративной краской накапливается свинец, в посуде из тефлона при разрушении покрытия в организм человека может попасть перфтороктановая кислота, в меламиновой посуде при нагревании может выделяться формальдегид, в алюминиевой посуде накапливается алюминий. Пластиковая посуда тоже может провоцировать развитие многих заболеваний, так как в больших количествах этот материал токсичен, рассказала врач.

— Все это формирует площадку для образования хронических воспалений, онкологии, мутаций в ДНК клетки, — сообщила Шуппо агентству «Прайм».

Безопасной, по ее словам, является кepамичecкaя, стеклянная и эмалированная пoсудa. Она не выдeляет вpeдных вeществ и нe вступает в peaкцию с пищей.