Врач объяснила, как от витамина D зависит обмен веществ

От витамина D зависит жировой и углеродный обмен, что влияет на стройность. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Сычева, отметив, что пребывание на солнце все-таки не защитит от дефицита этого витамина.

© Ura.Ru

«Отсутствие необходимого количества витамина D в организме может способствовать набору лишнего веса. Дефицит вещества также увеличивает риски развития рака и сахарного диабета и других заболеваний», — рассказала Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.

Но с другой стороны, лишний вес может мешать организму получать витамин D, и это несмотря на то, что человек находится на солнце достаточное количество времени. Жировая ткань поглощает это вещество и расход довольно большой. Человек проводит на солнце несколько часов, но большую часть витамина D накапливает жировая ткань, рассказывает врач.

Чтобы избежать дефицита врач-терапевт советует принимать витамин D в целях профилактики даже летом. Согласно новым рекомендациям, перерыв в приеме делать не стоит, лучше на летний период уменьшить дозу. Для взрослого человека ежедневного необходимо 800 МЕ. Но все-таки идеальным будет, сначала сдать анализы, которые покажут уровень витамина D в организме, считает Сычева.