Высокие каблуки вызывают необратимую деформацию стопы

Постоянное ношение обуви на высоком каблуке напрягает икроножные мышцы, из-за чего они могут сократиться на 13%. Кроме того, каблуки становятся причиной около трех миллионов травм за год, заявили американские медики.

По статистике, женщины, предпочитающие обувь на каблуке, страдают от болей в пальцах ног и подушечках стоп из-за давления, которое возникает при удерживании стопы в приподнятом положении. Это приводит к воспалению, препятствующему нормальным движениям, и вызывает боль при ходьбе.

Высокие каблуки также вынуждают пальцы ног опускаться вниз, что со временем приводит к напряжению мышц свода стопы, из-за которого развивается острая стреляющая боль в пятке. Кроме того, из-за каблуков женщины рвут сухожилия и часто получают вывих лодыжки, а при падении повреждают зубы и ломают запястья.

Пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов также относятся к вероятным осложнениям, пишет издание The Daily Mail.