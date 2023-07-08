Врачи рассказали, чем опасен "пивной" загар

В соцсетях набирает обороты очередной лайфхак: девушки обливаются пивом и уверяют, что это помогает быстро получить ровный и красивый загар.

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Эксперты телеканала "Доктор" рассказали, как это работает и какие риски несет.

1. Хмель провоцирует выработку меланина

С одной стороны, вы действительно быстро и эффективно "поджаритесь", с другой - если загорать таким способом часто, можно заработать гиперпигментацию или лентиго (темные пятна с четкими краями).

2. Ускоренное фотостарение и повышение риска онкологических заболеваний

Ускоренный загар усиливает эти риски, причем, вне зависимости от способа - и в солярии, и под слоем пива.

3. Спирты в составе