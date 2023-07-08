Врачи рассказали, чем опасен "пивной" загар

"Пивной" загар: Врачи рассказали о рисках модного способа быстро получить бронзовый оттенок кожи
В соцсетях набирает обороты очередной лайфхак: девушки обливаются пивом и уверяют, что это помогает быстро получить ровный и красивый загар.
Эксперты телеканала "Доктор" рассказали, как это работает и какие риски несет.
1. Хмель провоцирует выработку меланина
С одной стороны, вы действительно быстро и эффективно "поджаритесь", с другой - если загорать таким способом часто, можно заработать гиперпигментацию или лентиго (темные пятна с четкими краями).
2. Ускоренное фотостарение и повышение риска онкологических заболеваний
Ускоренный загар усиливает эти риски, причем, вне зависимости от способа - и в солярии, и под слоем пива.
3. Спирты в составе
Если вы и без того часто сгораете до шелушения кожи - способ точно не для вас. Спирт высушит кожу еще сильнее, а в комбинации с усиленным загаром негативное воздействие будет еще сильнее.