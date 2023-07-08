Почему нельзя позволять собаке облизывать лицо

Собаки проявляют свою привязанность по-разному, но самый главный и любимый ими способ - это облизать своего человека. Причем собака не выбирает - руки, ноги, щеки, уши, губы - все, до чего она только сможет дотянуться. Чем это может быть опасно, рассказал Джуди Корман, ветеринарный консультант компании MYOS Pet, производящей корма для животных, в беседе с изданием Newsweek.

© Unsplash

Распространено убеждение о том, что собачья слюна чище человеческой. Джуди Корман уверяет, что это опасное заблуждение, которое основано лишь на том факте, что собаки лижут раны, чтобы их заживить. Но вообще говоря для собак это единственный доступный способ удалить грязь из раны, которая может помешать заживлению.

На самом деле во рту собаки живут около 600 видов самых разных бактерий. При этом собаки менее склонны к развитию кариеса из-за того, что их слюна менее кислая по сравнению с человеческой. Но заболевания пародонта у них развиваются не реже, чем у людей.

Тем не менее Джуди Корман отмечает, что люди редко заражаются от своих питомцев. Однако тем, кто входит входит в группу риска, стоит отказаться от этой практики, а всем остальным нужно приучить себя уделять достаточно внимание гигиене собачьей пасти.

Собачья слюна представляет опасность тем, у кого ослаблен иммунитет, новорожденным и маленьким детям и тем, у кого есть аллергия на собачью слюну.

Вот, что советует Джуди Корман:

Ежедневно чистите зубы вашей собаке

Используйте антисептические капли

Ежедневно меняйте воду в миске

Не позволяйте собаке есть фекалии

Раз в год проводите чистку зубов у ветеринара

Каждый день давайте собаке специальную зубную пасту, которая поможет снизить образование зубного камня и бактерий