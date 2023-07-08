Хирург рассказала, чем опасно желание скопировать нос звезды

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала об опасности желания скопировать нос звезды. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Медик напомнила о том, что у всех людей разные черты лица, а значит, точная копия носа звезды на другом человеке может смотреться плохо:

"Если нос хорошей формы, но непропорционально маленький или короткий, то это будет некрасиво".

Вдобавок к этому Гончарова напомнила о том, что желаемая форма носа может получиться не из любых исходных физических данных. Так, если у пациента толстый тип кожи и крупный кончик, сделать тонкий нос не получится.

Хирург также отметила, что в течение года после операции нос приобретает немного другую форму, поэтому спрогнозировать финальный результат весьма сложно.

В заключение Гончарова подчеркнула, что при подготовке к ринопластике нужно выбирать форму носа, исходя из пропорций конкретного пациента.