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Пластический хирург Гончарова рассказала, чем опасно желание скопировать нос звезды

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала об опасности желания скопировать нос звезды. Об этом сообщает Lenta.ru.

Хирург рассказала, чем опасно желание скопировать нос звезды
© Unsplash

Медик напомнила о том, что у всех людей разные черты лица, а значит, точная копия носа звезды на другом человеке может смотреться плохо:

"Если нос хорошей формы, но непропорционально маленький или короткий, то это будет некрасиво".

Вдобавок к этому Гончарова напомнила о том, что желаемая форма носа может получиться не из любых исходных физических данных. Так, если у пациента толстый тип кожи и крупный кончик, сделать тонкий нос не получится.

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Хирург также отметила, что в течение года после операции нос приобретает немного другую форму, поэтому спрогнозировать финальный результат весьма сложно.

В заключение Гончарова подчеркнула, что при подготовке к ринопластике нужно выбирать форму носа, исходя из пропорций конкретного пациента.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что пластический хирург назвал популярную у женщин форму носа.

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