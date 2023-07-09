Эндокринолог назвала продукты для борьбы с жиром на животе

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, что потребление некоторых продуктов помогает бороться с висцеральным жиром. По ее словам, жир на животе появляется, когда человек поглощает больше калорий, чем расходует.

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Новое исследование с участием 3000 человек установило, что в «растапливании» подкожных отложений активную роль играют цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты. В них содержатся полезные сложные углеводы, витамины и минералы. Эти вещества дольше перевариваются, и, как следствие, насыщают организм энергией, поэтому есть хочется меньше, передает «МедикФорум».

"Плохие углеводы, также называемые простые углеводы, содержатся в рафинированных и обработанных продуктах, таких как изделия из белой муки, сахар, конфеты, газированные напитки и закуски. Они быстро перевариваются и приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови", — пояснила врач.