Обнаружен побочный эффект от противозачаточных таблеток

Новое исследование ученых из Орхусского университета (США) показывает, что противозачаточные таблетки негативно влияют на реакцию женщин на стресс. Результаты работы опубликованы в ScienceDirect.

Авторы изучили реакцию 131 молодой женщины на стресс при помощи анализа крови на уровень гормона стресса АКТГ. Он изменяется значительно быстрее, чем кортизол. Это позволяет наблюдать и анализировать быстрые изменения в реакции человека на стресс. Всем участницам в начале эксперимента поставили катетер, чтобы не делать несколько проколов. После взятия пробы крови они приняли участие в одном из шести различных групповых мероприятий, таких как игра в настольные игры, знакомство друг с другом на групповом занятии, совместное пение песен или посещение церковной службы.

Исследование показало, что 15 минут социальной активности после взятия пробы крови снижают уровень гормона стресса у женщин, которые не принимают противозачаточные таблетки. Напротив, женщины, принимающие противозачаточные таблетки, не испытывают никакого снижения уровня гормона.

«Мы предполагаем, что противозачаточные таблетки могут подавлять собственную выработку прогестерона организмом. Прогестерон расщепляется на гормон аллопрегнанолон, который участвует в широком спектре успокаивающих эффектов и может влиять на реакцию на стресс», – объяснили авторы.